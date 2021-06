Montréal aide la culture pour stimuler la relance

Sept organisations culturelles et créatives montréalaises recevront un soutien financier allant jusqu'à 100 000 $ chacune pour stimuler la relance économique de ce secteur, a annoncé la Ville de Montréal jeudi.

L'Association des galeries d'art contemporain, la Coop Culture Cible, La Guilde du jeu vidéo du Québec, Les Salles de musiques alternatives du Québec, MAPP_MONTRÉAL, le Partenariat du Quartier des spectacles et le Théâtre aux Écuries ont été retenus par la Ville, à la suite d’un appel à projets. Cet appel s’inscrit dans le cadre du plan «Agir maintenant pour préparer la relance», destiné à soutenir l'économie montréalaise en 2021.

L’aide octroyée par Montréal doit totaliser un maximum de 500 000 $. Ce financement doit aussi servir aux entreprises, fragilisées par la crise sanitaire, de bénéficier de ressources humaines, techniques, matérielles ou financières nécessaires pour s'adapter aux changements liés à la COVID-19.

«Il est essentiel d'offrir de l'accompagnement ciblé à ces entreprises montréalaises à travers nos efforts de relance», a déclaré le responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif, Luc Rabouin.

«C'est en continuant de nous démarquer à l'étranger que nous arriverons à attirer toujours plus de talents afin d'être à la hauteur de nos ambitions de métropole culturelle. C'est pourquoi nous devons miser activement sur les industries culturelles et créatives», a ajouté la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.