Pénurie d’éducatrices: «Une tempête parfaite pour cet été», admet le ministre Lacombe

Les ruptures de services dans les garderies et CPE risquent de se multiplier. Une «tempête parfaite» se prépare dans les services de garde, qui seront aux prises avec une pénurie d’éducatrices hors du commun cet été, admet le ministre Mathieu Lacombe.

Manquant déjà cruellement de personnel, les directions de garderies et CPE devront jongler également avec des parents qui prennent moins de vacances en raison des restrictions sanitaires, les voyages à l’étranger n'étant pas recommandés. Sans parler des règles de la Santé publique, qui forcent les installations à employer plus d’éducatrices pour accueillir les tout-petits et ne pas mélanger les groupes.

«On est devant une tempête parfaite pour cet été, a reconnu jeudi le ministre de la Famille. Évidemment, on ne peut pas forcer les parents à prendre des vacances, même si, parfois, on a envie de leur dire que les enfants aussi ont besoin de vacances!»

Mathieu Lacombe se dit sensible à tous les parents qui sont forcés de garder leur bambin à la maison après une interruption de services dans leur garderie ou leur CPE. «C’est un casse-tête quotidien pour les parents à qui ça arrive», a-t-il dit.

Aide financière pour les responsables en milieu familial

Pour pallier la pénurie de places en services de garde, le ministre a annoncé de l’aide financière pour les responsables de garderie en milieu familial. Chaque année, le réseau perd 4000 places. Quelque 51 000 bambins sont inscrits sur la liste d’attente. M. Lacombe veut «inverser la tendance».

Les responsables d’un service de garde en milieu familial qui offrent actuellement six places recevront 3000$ par an. Celles qui décideront d’offrir neuf places avec le soutien d’une assistante pourront toucher jusqu’à 6000$ par an. Un incitatif financier de 3500$ est également prévu pour les personnes qui souhaitent devenir responsables d’un service de garde en milieu familial.

