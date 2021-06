Quand ta famille te ruine la vie

En lisant votre rubrique, je me suis intéressé à cette dame qui revenait sur une autre lettre parue il y a quelque temps dans laquelle une épouse se plaignait qu’en dépit de ses demandes répétées, elle faisait face au silence de son conjoint. Ça m’a replongé encore plus creux dans mon problème, et je voudrais dire à la madame que plus elle va s’acharner, moins son pauvre monsieur va parler.

Je fais face à un pareil type d’acharnement de la part de ma famille, et je puis vous assurer que ça a nui grandement à mes relations amoureuses et à mes tentatives de nouer des relations sociales. Chaque fois que j’ai voulu entamer une activité de groupe, un programme d’entraînement physique dans un gym, une formation particulière, ou même tenté de solliciter un emploi quelconque, mes proches m’ont toujours infantilisé.

Tout le monde s’est toujours permis de me lancer en pleine face ce que je devrais faire, comment je devrais le faire, ce que je ne devrais pas faire, bref de me faire la morale sur ce que j’aurais dû savoir et que je ne savais pas de toute évidence. En un mot, j’ai toujours été obligé de me la fermer pour ne pas énerver qui que ce soit, et ainsi laisser passer ma chance.

Et toujours ensuite on me balançait en pleine face ou dans les réseaux sociaux que j’avais mal agi, que j’avais raté mon coup, alors que c’est de leur faute à eux si j’avais raté mon coup. Si par malheur j’osais me choquer contre la personne qui me donnait ses indispensables conseils, on me faisait savoir sans ménagement que c’était moi le problème. Rien pour arranger les choses !

Pendant une grande partie de ma vie, pas loin de quinze ans en fait, j’ai dû mettre mes projets personnels de côté, incluant de potentielles relations de couple, pour me faire embarquer dans les histoires des autres, comme si j’avais juste ça à faire. Malheureusement rendu à la mi-quarantaine, au lieu d’être en couple et d’avoir des enfants, je continue de payer monétairement et de ma personne pour une situation qui n’a pas de bon sens et qui ne sert qu’à aider les autres. Comment faire pour que ça change ?

Anonyme

Ça changera le jour où, en pleine conscience, vous déciderez de réaliser votre propre vie et non celle des autres. Cela s’appelle prendre ses responsabilités et tout faire pour réaliser son plan de vie. Et pour cela il va falloir vous affirmer, en dépit de tout ce qui se dira autour.

Il sera nécessaire de vous construire une carapace, parce que s’affirmer suppose de faire des choix que vous avez toujours eu du mal à faire, parce que vous avez probablement toujours craint le rejet. Sous le couvert d’être une bonne personne, vous cachez habilement votre incapacité à vous affirmer pour ne pas mal paraître. Contrairement à ce que vous semblez penser, s’affirmer comporte des risques de rejet que vous devrez assumer pour vous réaliser.