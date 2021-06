Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 4 juin:

«MasterChef Junior»

Dernier rendez-vous qui couronnera le meilleur cuistot avec un grand prix de 100 000 $. Avant l’annonce du lauréat, les trois enfants doivent compléter leur repas trois services qu’on pourrait servir dans un restaurant. La difficile décision de trancher reviendra à Gordon Ramsay, Christina Tosi et Joe Bastianich.

Vendredi, 10 h, TVA.

«Voyage tous risques»

Steve Martin et le regretté John Candy se donnent la réplique dans cette comédie proposant un divertissant voyage. Un homme souhaitant retrouver sa famille à Chicago doit monter à bord de divers moyens de transport et composer avec la présence d’un compagnon pour le moins encombrant.

Vendredi, 13 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Rapides et dangereuses»

Derrière le volant de Jeep modifiées, des femmes adeptes de vitesse et d’adrénaline font l’objet de cette série documentaire. Pour elles, la vie se passe sur les circuits de course au Québec, la pédale au plancher. On fait entre autres la connaissance de Lyne, seule pilote féminine en série NASCAR Sportsman.

Vendredi, 17 h, Historia.

«Birmanie, l’étonnant pont de bambou»

Ce documentaire présente un exemple de résilience et de solidarité qui a un impact sur de nombreuses vies. Les habitants de Sin Kin reconstruisent, chaque année, un long pont entièrement fait de bambou détruit par les inondations estivales, afin de relier leur village au reste du Myanmar.

Vendredi, 18 h, Planète+.

«Val de Loire, un trésor français»

Connaissez-vous le Val de Loire, cette splendide région naturelle française? Ce documentaire vous entraîne sur ce terrain où les vignobles côtoient les châteaux, là où passe aussi le plus grand fleuve de l’Hexagone. Un endroit où se succèdent les merveilles.

Vendredi, 19 h, TV5.

«Au bout de la route»

Ce suspense américain est la quête d’un père éploré, mais déterminé à retrouver le chauffard qui a fauché la vie de son fils, sur Reservation Road. Il fait donc appel à un avocat, sans se douter qu’il est le grand responsable. Joaquin Phoenix et Mark Ruffalo y sont en vedette.

Vendredi, 19 h, addikTV.

«Y’a du monde à messe»

Christian Bégin est de retour pour une cinquième saison sur son grand plateau. Et il part ça en grand en s’entretenant avec Patrick Huard, Soeur Angèle, Richardson Zéphir et la docteure Karina Igartua. La recrue de la chorale cette semaine? La dynamique Lulu Hughes.

Vendredi 21 h, Télé-Québec.