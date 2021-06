Série Golden Knights - Avalanche: Marc-André Fleury y croit toujours

Le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury a suffisamment d’expérience pour comprendre que rien n’est joué dans la série contre l’Avalanche du Colorado, qui est toutefois bien en contrôle en finale de la section Ouest jusqu’ici.

Le but de Mikko Rantanen en prolongation a permis aux «Avs» de l’emporter 3 à 2, mercredi, et de prendre une avance de 2 à 0 dans la série qui se poursuivra vendredi au Nevada. Même si la tâche de renverser la meilleure équipe de la Ligue nationale en saison régulière s’annonce encore plus difficile, le Québécois n’a pas lancé la serviette.

«Je suis certain que beaucoup de gars de notre équipe ont déjà vécu cela, un retard de 2 à 0. Je suis passé par là aussi, a affirmé Fleury au site NHL.com. Par contre, ça importera peu si on continue de jouer comme on l’a fait ce soir [mercredi]. Nous avons tous confiance en notre club, nous pouvons revenir dans la série.»

Le capitaine Mark Stone partage son optimisme, même si les Knights n’avaient pas été dans le coup lors du premier duel de la série, un revers sans appel de 7 à 1 avec Robin Lehner devant le filet, dimanche.

«Je crois que cette fois, nous avons bien joué, a-t-il évalué. Nous n’avons pas connu un excellent départ, mais on a dicté le rythme à mesure que la rencontre avançait. Je pense qu’on s’est soucié davantage de notre jeu qu’eux. On s’est présenté et on a joué de façon solide, mais peu importe, la défaite fait mal. Maintenant, la bonne nouvelle, c’est que nous serons à domicile devant 18 000 partisans après avoir perdu deux fois ici [à Denver]. Nous pouvons profiter de l’avantage de la patinoire avant de revenir ici pour le match 5.»

Avoir la mémoire courte

Si les Knights veulent atteindre le troisième tour éliminatoire pour une deuxième année d’affilée, ils devront rapidement oublier leur plus récente mésaventure. S’ils se laissent abattre, la fin sera proche.

«Ce n’est pas facile à accepter, l’échec en séries. J’estime que nous méritions mieux. J’ai aimé pas mal de choses que nous avons faites ainsi que notre effort. Néanmoins, on doit trouver le moyen de capitaliser sur nos occasions de marquer et gagner, a indiqué l’instructeur-chef Peter DeBoer. L’Avalanche a conservé son service à domicile; il faut en faire de même.»