Un nouveau pont près de la 40 à Repentigny?

Des politiciens militent pour qu’il y ait un deuxième lien qui traverse la rivière L’Assomption à la hauteur de Repentigny, dans Lanaudière, afin d’alléger la congestion routière venant de l’autoroute 40, aux heures de pointe.

Jean Langlois, conseiller municipal pour le Parti Démocratique Repentigny-Le Gardeur (PDRL), a présenté à l’Agence QMI deux études d’orientations territoriales commandées par la Ville de Repentigny, en 2003 et 2012.

«Envisager, eu égard aux problèmes de raccordement et d’accès par l’autoroute 40, l’élargissement du pont Brien et de construire un deuxième pont dans l’axe de la rue Valmont et le Bourg-Neuf», est-il écrit dans le rapport de la firme Enviram Groupe conseil déposé en décembre 2003.

«Ces interventions permettraient l’implantation d’un circuit de transport collectif en boucle», est-il aussi inscrit dans l’étude.

Ce pont serait donc d’une longueur de 360 pieds et traverserait la rivière L’Assomption.

SIMON DESSUREAULT/AGENCE QMI

En 2012, la Ville avait commandé à nouveau un deuxième rapport, cette fois auprès de la firme d’urbanisme BC2.

«Ces derniers arrivent aux mêmes préoccupations routières que la firme Enviram avait soulevées jadis», a affirmé M. Langlois. Si on avait déjà un problème de congestion routière il y a 20 ans, imaginez aujourd’hui.»

Martin Nadon, candidat à la mairie de Repentigny pour le PDRL, enclencherait de son côté les démarches avec le gouvernement du Québec pour l’ajout de ce pont, s’il est élu maire.

«Ça n’a pas de sens qu’on ait un seul lien dans la 13e plus grosse ville au Québec», a déploré M. Nadon.

Il croit aussi que le secteur Le Gardeur est tout près d’être un «désert alimentaire» parce qu’il n’y a qu’une épicerie dans ce secteur d'environ 20 000 habitants.

«Le Provigo brûle demain matin, ces gens-là n’ont plus d’épicerie, ça n’a pas de sens», a ajouté M. Nadon.

Le pont Rivest sur le boulevard Brien est l’unique lien entre les secteurs nord et sud de Repentigny, où plus de 30 000 véhicules circulent chaque jour, selon le MTQ.