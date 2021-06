Une occasion en or

WINNIPEG | Dans un élan de sagesse, les coéquipiers de Jake Evans ont convenu que la meilleure façon de le venger était de remporter des matchs. Or, vendredi soir, le Canadien aura une excellente occasion de rentrer à Montréal avec une avance de 2 à 0 dans cette finale de la division Nord.

Si le Tricolore connaît un début de match comme celui de mercredi soir, il sera en voiture. Carey Price est tellement dans sa zone de confort que les remontées sont difficiles à effectuer contre la troupe montréalaise.

Bon, les Leafs sont parvenus à combler l’écart lors des cinquième et sixième matchs, mais ils étaient beaucoup plus incisifs et appliquaient beaucoup plus de pression que les Jets.

« On a joué du hockey très solide lors de nos quatre derniers matchs. C’est de cette façon qu’on doit continuer de jouer », a indiqué Jeff Petry, auteur de deux mentions d’assistance dans la rencontre initiale.

Les défenseurs du Tricolore ont semblé beaucoup plus impliqués dans le jeu offensif. Lors de ce seul affrontement, ils ont récolté six points. Ce sont quatre de plus que lors des sept matchs de la série contre les Leafs.

« On a également eu nos occasions contre Toronto. On était impliqué. On décochait des tirs. On savait que ce n’était qu’une question de temps », a soutenu le défenseur américain.

La recette Edmundson

Ce dernier affirme également que le fait que ses compagnons de jeu et lui n’aient pas noirci la feuille de pointage souvent dans la série précédente ne les empêche pas d’avoir réussi leur mission première.

« Nous devons d’abord nous assurer de bien défendre notre territoire, faire en sorte que notre passe en sortie de zone permette de créer de l’attaque. La passe qu’Eddy (Joel Edmundson) a faite en est un parfait exemple », a expliqué Petry.

Cette passe dont le numéro 26 fait mention est celle qui a rejoint Nick Suzuki à la ligne bleue des Jets quelques secondes avant qu’il ne marque un sublime but.

D’ailleurs, Petry ne tarit pas d’éloges à l’endroit d’Edmundson, son partenaire de jeu depuis le début de la saison.

« C’est un joueur qui connaît ses capacités et qui sait ce qui fonctionne pour lui. Il connaît sa recette du succès. C’est ce qu’il apporte à chaque match. Il est solide sur la rondelle et effectue de bonnes premières passes. »

Lehkonen ou Tatar ?

L’absence d’Evans pourrait ouvrir la porte à un retour de Tomas Tatar. Laissé de côté lors des trois derniers matchs, le Slovaque a justement vu Evans prendre sa place à la gauche de Phillip Danault et de Brendan Gallagher.

Mais il est également fort possible que Dominique Ducharme fasse confiance à Artturi Lehkonen, un pilier des missions défensives. Blessé depuis le troisième match de la série contre les Leafs, le Finlandais a obtenu le feu vert pour revenir au jeu.

« Il est disponible. On verra quelle décision nous prendrons », s’est contenté de dire Ducharme.

De son côté, la troupe de Paul Maurice pourrait de nouveau être privée de quelques éléments en vue de cette deuxième rencontre. Dylan DeMelo, blessé au bas du corps dès sa première présence, représente un cas douteux. Quant à Paul Stastny, les Jets n’ont pas fermé la porte à un retour, mais sont quand même demeurés évasifs sur le sujet.