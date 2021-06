Vers une école primaire de quartier pour Griffintown

Le secteur de Griffintown se rapproche un peu plus de la réalisation d’une école de quartier, une demande mainte fois formulée ces dernières années. La Ville de Montréal a adopté une modification règlementaire pour en faciliter l’implantation.

Celle-ci permettra la construction d’une école, de logements sociaux et communautaires ainsi que d’un pavillon dans le parc du Bassin-à-Bois. À la suite de son adoption, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) peut maintenant poursuivre ses démarches pour la construction d’une école primaire de 12 classes.

«Cette école, nous la rêvons depuis des années. Nous continuerons de travailler en partenariat avec le ministère de l'Éducation et le CSSDM jusqu'au bout pour voir ce rêve devenir réalité et offrir aux citoyens de Griffintown un milieu de vie familial à la hauteur de leurs ambitions», a déclaré par communiqué Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

En mars, l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) avait publié un rapport dans lequel il se montrait favorable au projet d’école dans Griffintown.

Le pavillon du parc Bassin-à-Bois accueillera pour sa part un vestiaire et de l’équipement pour une patinoire. Il pourra également être utilisé pour des activités communautaires.