Violente mise en échec de Scheifele sur Evans: de jeunes hockeyeurs ébranlés à Saguenay

Les images choquantes du geste de Mark Scheifele à l'endroit du joueur du Canadien Jake Evans ont ébranlé plusieurs jeunes joueurs de hockey.

Les hockeyeurs des Élites de Jonquière midget AAA, à Saguenay, écoutaient tous le match mercredi soir lorsque le coup a été porté en fin de rencontre.

Ils avouent avoir été marqués par les images vues à TVA Sports.

«J'ai écouté ça et j'étais tellement fâché. Je revoyais la scène en boucle dans ma tête», a affirmé Mathis Gagné, attaquant pour l'équipe des Élites de Jonquière.

Pour lui, le geste est carrément inacceptable et ne fait pas honneur au hockey.

«Ça fait en sorte que le sport, le hockey, est moins beau avec des gestes comme ça. Je pense que ça n'a pas sa place dans le hockey», a indiqué son coéquipier Vincent Boulay.

«On veut voir du jeu propre. On aurait aimé ça qu'il essaie d'empêcher le but à la place d'aller démolir Evans. Ce n'est vraiment pas acceptable», a ajouté Tommy Néron, un autre attaquant des Élites, encore sous le choc.

De son côté, leur entraîneur Arnaud Dubé estime qu'il y a une chose que les joueurs du hockey mineur doivent retenir de ces images: l'importance de maîtriser ses émotions et voir jusqu'où un geste de frustration peut mener.

Chez les Élites de Jonquière, par exemple, on sensibilise régulièrement les jeunes à l'importance de contrôler leurs émotions.

«Si les émotions prennent le dessus et on tombe au niveau de la colère, sur la glace, les actions et les décisions ne seront pas bonnes... C'est un processus de saison et c'est excessivement important d'en parler et d'en reparler tout au long de l'année de comment gérer nos émotions dans les différents contextes de matchs qui se portent à nous», a dit l'entraîneur.

Les joueurs espèrent que la suspension imposée par la ligue à Mark Scheifele sera à la hauteur du geste commis.