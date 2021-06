Accident de parachute: l’identité de la seconde victime révélée

Un jeune ingénieur d’Ottawa a été identifié comme étant la seconde victime de l’accident de parachute survenu samedi à Gatineau qui a aussi coûté la vie à son instructeur lors d’un saut en tandem.

Originaire de Jordanie, Yousef Afaneh avait obtenu son diplôme d’ingénieur en énergies renouvelables et durables de l’Université Carleton en 2017. Il était programmeur-analyste depuis près de trois ans pour la Commission de la fonction publique du Canada.

Le jeune homme, dans la fin vingtaine, et son instructeur, Greg Hay, 31 ans, un résident de Thunder Bay en Ontario, ont péri samedi en début d’après-midi lors d’un saut en tandem avec la compagnie GO Skydive.

Selon des sources bien informées du dossier, le parachute principal aurait été détaché pour activer celui de secours qui ne se serait pas ou qui se serait mal déployé, provoquant ainsi le plongeon mortel.

Les deux hommes ont perdu la vie sur les lieux de l’impact, soit dans une zone agricole au nord de l’aéroport de Gatineau.

Des enquêtes policières, du Bureau du coroner du Québec et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sont en cours pour tenter de déterminer les causes et circonstances exactes entourant cette tragédie.

Rappelons qu’un accident similaire était survenu le 8 juillet 2015 chez GO Skydive, alors qu’une instructrice et son client s’étaient aussi écrasés au sol, évitant la mort, mais subissant tout de même de graves blessures.