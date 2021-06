Cam Newton se blesse

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Cam Newton s’est blessé à un doigt de sa main droite vendredi, dans le cadre d’une journée d’activités organisée par l’équipe.

C’est ce qu’a indiqué la station de radio WEEI.

Le pivot de 32 ans s’est fait mal lorsque sa main a heurté le casque de l’un de ses coéquipiers. Il n’a pas lancé le ballon après l’incident.

En 2021, Newton doit disputer sa deuxième campagne dans l’uniforme des «Pats». Il n’avait pas connu beaucoup de succès, lui qui avait amassé 2657 verges de gains et huit touchés via les airs en 15 rencontres. Le détenteur du titre de joueur par excellence de la NFL en 2015 avait aussi récolté 592 verges et 12 majeurs au sol. Les Patriots ont maintenu un dossier de 7-9 en 2020 et ont raté les éliminatoires pour la première fois depuis la campagne 2008.

Lors de la prochaine saison, Newton livrera bataille à Mac Jones pour le poste de quart-arrière partant. Le jeune homme de 22 ans a été le choix de première ronde (15e au total) lors du dernier encan du circuit Goodell.