Comment aider un conjoint anxieux?

Nous avons plutôt bien vécu les deux premières vagues de pandémie et de confinement même si le fait de travailler de la maison avec deux jeunes enfants n’a pas toujours été simple. Mais la troisième vague est plus ardue. Mon conjoint a un mal fou à s’endormir le soir, mais doit se lever tôt à cause des enfants. Et on dirait que moins il dort, plus il a de mal à s’endormir. Il refuse de consulter son médecin, mais il apprécierait consommer un somnifère léger. Aurais-tu de quoi à nous suggérer ?

Anonyme

Ce genre de conseil n’est pas dans mes compétences. Je pense que le pharmacien avec lequel vous faites affaire est le mieux placé pour prescrire quelque chose à votre conjoint.