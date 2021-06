COVID-19: la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine passera au vert

À l’instar de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine va passer au vert à compter du 7 juin.

Québec a annoncé la nouvelle vendredi, au terme de «discussions avec la Santé publique», expliquant que «cette décision fait suite au constat de l'amélioration de la situation actuelle, dans le contexte de la campagne de vaccination qui progresse à grands pas».

Le 1er juin, seules les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec devaient passer du jaune au vert à compter de lundi prochain.

Cela veut dire qu’en atteignant le palier vert, les Gaspésiens et les Madelinots pourront se rassembler à l’intérieur et à l’extérieur dans les domiciles privés en groupe maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou tous les occupants de trois résidences. On souhaite que les gens maintiennent toutefois la distanciation physique ainsi que le port du masque, afin d’éviter tout retour en arrière.

Cinquante personnes pourront participer à un mariage ou à des funérailles, les lieux de culte pourront accueillir jusqu’à 250 personnes. Enfin, les restaurants et les bars devront tenir un registre et s’assurer qu’une même table accueille les occupants de trois résidences ou un maximum de 10 personnes.

Les cinémas et les salles de spectacles pourront accueillir 250 personnes maximum, ou 2500 personnes réparties en sections indépendantes de 250 personnes. Il faudra réserver sa place, porter le couvre-visage lors des déplacements, maintenir une distance de 1,5 m entre les personnes de résidences différentes et respecter d'autres consignes obligatoires.

