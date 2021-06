Découvrez des idées amusantes pour faire plaisir à vos animaux de compagnie

La dernière année passée à la maison nous aura au moins permis d’accorder plus de temps et d’attention à nos animaux de compagnie adorés.

Si vous êtes constamment à la recherche de nouvelles façons de gâter, de divertir ou d’améliorer le confort de votre ami à quatre pattes, Canadian Tire est la destination de choix pour trouver tout le nécessaire à un seul endroit!

Des jouets aux friandises en passant par les lits et les vêtements ou les accessoires farfelus, découvrez la panoplie d’options disponibles en magasin pour assurer le bonheur de votre minou ou de votre toutou.

Inspirez-vous de nos idées simples et amusantes pour aménager un coin idéal pour votre chien ou chat, pour célébrer leur anniversaire et pour les occuper pendant vos journées de télétravail à la maison.

Aménager un coin spécial

L’important est de fournir à votre animal de compagnie un endroit pour se reposer, mais sans qu’il ne se sente complètement isolé. Par exemple, pensez à lui réserver un coin dans le salon, la cuisine ou le bureau, afin qu'il ne se retrouve pas tout le temps dans vos jambes.

Choisissez ensuite un lit confortable en fonction de l’espace disponible et de la taille de votre animal. Pour un décor harmonieux, sélectionnez un lit dont la couleur et le style s’agencent au mobilier de votre pièce. Vous pouvez inclure sa gamelle dans son refuge afin qu’il s’approprie cet espace pour manger et dormir.

Pour les bricoleurs, n’hésitez pas à exploiter les espaces non utilisés de votre demeure, sous l’escalier par exemple, pour construire une niche pour chien.

Pour les chats, meublez son petit coin avec des griffoirs et des modules pour qu’il puisse jouer et dépenser son énergie. Il vous suffit de quelques boîtes en carton et de ciseaux pour créer la cabane parfaite.

Prévoyez également quelques postes d’observation dans la maison et des couchettes en hauteur. Par exemple, vous pourriez installer une tablette rétractable sur le rebord de la fenêtre (les chats adorent se prélasser au soleil et regarder par la fenêtre !), un hamac sous la table à café ou un petit panier en osier solide accroché au mur.

Finalement, si votre animal fait une collection de jouets, il peut être judicieux de se procurer un petit meuble de rangement ou un joli panier et de l’installer dans son coin privé.

Tout pour créer un coin parfait pour chat ou chien à la maison Lit iglou à capuchon pour chat, Petco Feline En savoir plus Lit en mousse à mémoire pour chien, Petco Lounger En savoir plus Poteau-griffoir en sisal pour chats Petco En savoir plus Tunnel en peluche pour chats Petco En savoir plus



Célébrer les anniversaires

Tout comme vous, les animaux de compagnie méritent qu’on souligne leur anniversaire en leur offrant un petit traitement spécial. Au rayon des surprises, ce ne sont pas les options qui manquent: gâteries tendres et fondantes, bâtonnets à mâcher, biscuits, os ou jouets.

Une fois le cadeau emballé, mettez un peu d’ambiance en décorant la maison avec quelques ballons et banderoles. Vous aimez cuisiner? Concoctez des biscuits ou un gâteau maison à leur goût! Inspirez-vous de leurs aliments préférés pour créer un gâteau juste pour eux comme un gâteau au saumon pour les chats ou des biscuits au beurre d’arachide pour les chiens.

Pour rendre l’événement encore plus festif, agencez des vêtements et accessoires en magasin avec ceux que vous possédez à la maison afin de créer un look chic et adorable. Nœud papillon, veste colorée, chandail, bandana et chapeau de fête; amusez-vous à dénicher les accessoires parfaits pour l’occasion!

Pour un vrai party entre chiens, donnez rendez-vous à ses camarades au parc canin. Ils seront heureux de se retrouver pour une bonne période de jeu. Et n’oubliez pas la photo de groupe pour des souvenirs mémorables!

Gâteries et accessoires pour les jours de fête Bâtonnets secs tendres et moelleux sans grains pour chiens WholeHearted En savoir plus PAWS UP! Os Dino de bœuf En savoir plus Gâteries pour chats Temptations En savoir plus Herbe à chat séchée Petco En savoir plus



Occuper votre animal de compagnie pendant le télétravail

Au cours de la dernière année, plusieurs chats et chiens ont pris plaisir à faire des apparitions remarquées lors de nos réunions par visioconférence. Certains d’entre eux ont aussi développé de nouvelles manies comme celle de s’installer directement sur le clavier d’ordinateur.

Bien qu’ils soient adorables, leur besoin d’attention et leurs habitudes peuvent parfois nous déconcentrer. La solution? Distrayez-les grâce à des jeux stimulants qu’ils peuvent faire de façon autonome!

Pour les chiens, pensez à une balle où l’on peut cacher ses friandises favorites. Un jouet incontournable pour des heures de plaisir, en plus de favoriser l’exercice. Si votre chien a un besoin vital de mâchouiller tout ce qu’il trouve, prévoyez une bonne réserve d’os durables et résistants. Vos chaussures vous remercieront!

Les chats, de leur côté, sont captivés par des jouets interactifs et sonores ou des petits animaux en peluche remplis d’herbe à chat. Joueurs, vos amis félins sont toujours prêts à relever des défis ludiques qui mettent à l’épreuve leurs habiletés, comme avec un parcours composé de modules et de tunnels ou encore des circuits de jeux munis de sons et lumières.

Les meilleurs jeux pour occuper votre animal de compagnie Balle pour friandises Tricky En savoir plus Os moyen pour chiens En savoir plus Jouet pour chats SmartyKat Hum Singer En savoir plus Circuit de jeu pour chats Petco avec tapis en sisal En savoir plus





Mettez le bien-être de votre compagnon à quatre pattes au cœur de vos priorités avec la grande variété de produits de qualité offerts chez Canadian Tire. En ligne ou en magasin, vous trouverez tout le nécessaire pour faire son bonheur!