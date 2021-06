Des voix s’élèvent pour fouiller l’ancien pensionnat autochtone de La Tuque

La découverte de 215 corps d’enfants près de l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique, a ravivé de douloureux souvenirs à La Tuque, en Mauricie, où des voix s’élèvent pour que le site de l’ancien pensionnat soit fouillé.

C’est une plaie qu’on tente de guérir à La Tuque. De 1963 à 1978, des centaines d'enfants de la nation Crie ont été envoyés au pensionnat afin d'être assimilés par l'Église anglicane. Et le récent drame de Kamloops soulève la question de savoir si des fouilles devraient être entreprises.

La réponse revient aux familles de la communauté, selon le Grand chef cri, Abel Bosum, qui a lui-même fréquenté l’établissement de La Tuque.

«On doit leur demander s’ils sont au courant de la disparition d’un de leurs proches. Mais surtout, s’ils ont des preuves du décès. C’est important pour les familles d’avoir des réponses et de pouvoir tourner la page», a-t-il indiqué.

Le Grand chef Bosum a ajouté qu’il ne fait pas confiance au gouvernement fédéral pour trouver les réponses.

«Avec ce qu’on a vu avec Kamloops, c’est difficile de faire confiance», a-t-il soutenu.

Bien que La Tuque soit située relativement près des territoires de la nation Atikamekh, ce sont les jeunes de la nation Crie provenant du Nord-du-Québec qu'on arrachait à leur famille pour les envoyer en Haute-Mauricie.

Selon le Grand chef des Atikamekhs, Constant Awashish, cette pratique visait à s’assurer que les jeunes sont loin de leurs proches. Il souhaite alors que le site soit fouillé pour donner des réponses aux Cris.

«C’est une décision qui doit être prise par les Premières Nations, avec la coopération du gouvernement. On ne veut pas que ça traîne et que ça devienne laborieux avec l’appareil gouvernemental», a-t-il expliqué.

L'histoire des victimes de Kamloops ravive de bien mauvais souvenirs chez une ancienne pensionnaire. Mary Coon nous a raconté l'histoire d’une amie tombée enceinte au pensionnat. Le sort du bébé est, encore à ce jour, inconnu.

«Quand elle a eu l’anesthésie au gaz elle entendait le bébé pleurer. Et quand elle s’est réveillée, ils lui ont dit qu’il était mort. Je me suis toujours demandée s’il n’avait pas été enterré en arrière, ou bien s’il n’avait pas été amené ailleurs dans le pensionnat pour être tué. C’est terrible ce que nous avons vécu, et mes enfants veulent des réponses.»

La Ville de La Tuque et les propriétaires d'une partie du site, où se trouve maintenant un centre de la petite enfance (CPE), se disent prêts à collaborer. Les drapeaux de l’hôtel de ville sont d’ailleurs en berne en guise de solidarité. Un geste qui allait de soi pour le maire, Pierre-David Tremblay, puisque 30% de la population latuquoise est d'origine autochtone.

«Il faut montrer de l’empathie pour ce peuple-là, qui vit avec nous en harmonie depuis toujours», a-t-il ajouté.