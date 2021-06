«Friends»: tout ce qu’il faut savoir sur les retrouvailles

Les fans de la série culte américaine «Friends» ont attendu avec impatience le retour de leurs personnages chouchous. Les interprètes de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe et Joey ont accepté de se réunir le temps d’un ultime épisode. Voici les infos à connaître.

Un épisode pas comme les autres

Intitulé «Friends: The Reunion», ce nouvel épisode n’a pas été scénarisé. Ceux qui s’attendent à découvrir de quelle façon la vie des six personnages principaux a évolué risquent donc d’être déçus.

«Ce n’est pas un “reboot”, a spécifié Lisa Kudrow lors d’un balado diffusé en janvier. Nous ne jouerons pas nos personnages. Il s’agit plutôt d’une réunion de nous six, ce qui n’arrive pas souvent et qui n’est jamais arrivé devant un public depuis 2004, quand la série s’est terminée.»

L’épisode a été réalisé par Ben Winston, mais les créateurs de la série, Marta Kauffman et David Crane, comptent parmi les producteurs de l’émission.

Qui sont les artistes invités?

Maggie Wheeler, James Michael Tyler et Tom Selleck, qui interprètent respectivement Janice, Gunther et Richard dans la série, sont venus retrouver leurs anciens collègues, qui ont aussi pu jaser avec Cindy Crawford, Kit Harington, David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, Mindy Kaling et James Corden, pour ne nommer que ceux-là.

Les téléphiles reverront aussi avec bonheur Elliott Gould, qui jouait le père de Ross et Monica, de même que Reese Witherspoon, l’interprète de la sœur cadette de Rachel.

Où a été tournée l’émission?

Pourquoi changer une formule gagnante? Les techniciens ont redoublé d’ardeur pour dépoussiérer les décors originaux de la série, qui était tournée sur la scène 24 des studios de la Warner Bros, à Burbank, en Californie. On peut donc s’attendre à retrouver le café Central Perk, où les six amis aimaient tant se réunir, de même que l’appartement coloré de Monica et Rachel.

«C’était incroyable et tellement émouvant! a confié Courteney Cox à l’animatrice Ellen DeGeneres au sujet du tournage. Il n’y avait pas de scénario, mais nous sommes montés sur la scène 24 pour la première fois en 17 ans.»

Comment voir l’émission?

C’est la plateforme de diffusion en continu HBO Max qui, après avoir déboursé 425 millions de dollars pour obtenir les droits de diffusion de l’émission, a allongé quelques millions de plus pour ce nouvel épisode.

«Friends: The Reunion» est donc offert sur HBO Max, Crave et Super Écran.

