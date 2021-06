LeBron James ne s’en fait pas trop

La vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James avait une fiche parfaite de 14-0 en carrière lors de la première ronde des séries éliminatoires. Ce dossier a été entaché, jeudi soir, alors que la formation californienne a été éliminée en six matchs par les Suns de Phoenix. Cette défaite, bien que malheureuse, ne dérange pas James, qui voit encore un bel avenir devant lui.

Quelques minutes après une défaite de 113 à 100, qui l’envoyait en vacances, James a immédiatement offert ses premières pensées sur sa saison.

«Cette équipe [les Suns] a été exceptionnelle tout au long de la série. Ils ont tout mon respect», a d’abord pris le temps de dire James, tout en prenant le temps de souligner le travail de Devin Booker, la jeune vedette des Suns.

«La saison a commencé tellement rapidement après avoir quitté la bulle, a enchainé le quadruple gagnant du championnat de la NBA. La chose qui m’a déçu le plus, c’est que nous n’avons jamais vraiment eu l’opportunité de voir notre équipe complète à son meilleur, en raison des blessures ou de la COVID-19 ou peu importe ce qui se passait avec notre club. Nous n’avons jamais été en mesure de trouver notre rythme, et donc, de voir notre plein potentiel. Malgré tout, je lève mon chapeau à tous mes coéquipiers qui se sont présentés tous les jours au travail, prêts à compétitionner, prêts à investir du temps et des efforts.»

En effet, les Lakers ont joué sans la présence de plusieurs de leurs joueurs, à différents moments de la saison. À un certain point, James et Anthony Davis, l’autre vedette de l’équipe, manquaient à l’appel. Même durant les séries, ce dernier n’a pas pu jouer tous les duels des siens, en raison d’une blessure à l’aine. James voit donc d’un bon œil ce repos prolongé.

«Ce sera merveilleux. Durant la saison, je ne pense pas trop au repos, je ne veux pas me mettre dans cet état d’esprit, a ajouté le futur membre du Temple de la renommée. J’ai une opportunité de me reposer. Je vais avoir près de trois mois pour me recalibrer, pour que ma cheville revienne à 100%, comme c’était le cas avant ce fameux match contre Atlanta. C’est le plus important pour moi parce que le reste va très bien.»

Quant à savoir s’il considérait participer aux Jeux olympiques de Tokyo, James ne pense pas y être, mais il sera présent lors d’un match d’une tout autre importance.

«Je pense que je vais jouer pour la "Tune Squad" cet été à la place des olympiques, lui qui fait référence au film de Warner Bros, dont il sera la tête d’affiche. Je vais leur consacrer mon attention. Essayer de battre les "Monstars", ou plutôt la "Goon Squad", c’est ainsi qu’on les appelle maintenant. Je n’ai pas eu trop de succès contre les Suns, donc je tourne mon attention vers la "Goon Squad", en juillet. Je vais laisser ma cheville guérir pour près d’un mois et je vais enfiler mon équipement avec Lola, Taz, Mémé, Bugs [Bunny] et le reste de l’équipe.»