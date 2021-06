Les agents correctionnels réunis devant les bureaux de Trudeau à Montréal

Près de 200 agentes et agents correctionnels se sont réunis devant les bureaux montréalais du premier ministre Justin Trudeau, vendredi matin, afin de dénoncer le refus d’Ottawa de leur verser une prime COVID-19.

«Depuis le début de la pandémie, près de 500 agents correctionnels d’un bout à l’autre du pays ont été déclarés positifs à la COVID-19. Nous sommes de loin le groupe qui a été le plus touché parmi les employés fédéraux», a expliqué par voie de communiqué le président de la région du Québec du Syndicat des agents correctionnels du Canada-CSN, Frédérick Lebeau.

Les éclosions de cas de COVID-19 continuent de faire rage dans les pénitenciers canadiens et les agents correctionnels doivent être présents sur place, le télétravail n’étant pas une option.

«Au Canada, les travailleuses et les travailleurs essentiels qui ont dû faire face au virus ont reçu, avec raison, une prime de risque. Les agents correctionnels provinciaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et d’autres provinces reçoivent la prime. Les membres des Forces armées canadiennes ont reçu une allocation lorsqu’ils ont dû travailler dans les maisons de soins de longue durée. Et pour nous ? Rien», a déploré M. Lebeau.

Une bannière de 20 pieds sur 30 a notamment été hissée face aux bureaux de M. Trudeau pour lui demander d’intervenir dans ce dossier.

«Nous demandons que le gouvernement reconnaisse les agents correctionnels fédéraux en tant que groupe essentiel, ce que nous sommes», a insisté le président du syndicat.

Le syndicat des Agents Correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) qui représente les quelque 7500 agents correctionnels travaillant dans les 49 pénitenciers fédéraux a déjà rencontré le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, et le président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, à ce sujet.