«Lien de confiance brisé»: le PQ perd un autre député

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, quitte le caucus du Parti québécois. Il siégera désormais comme indépendant.

Il en a fait l’annonce vendredi matin sur Twitter, en évoquant un « évènement qui a brisé le lien de confiance qui existait entre moi et le chef du parti Québécois » [sic].

Récemment, il est arrivé un évènement qui a brisé le lien de confiance qui existait entre moi et le chef du parti Québécois. Pour cette raison, j’annonce que je suis dans l’obligation de quitter le caucus du parti Québécois. 1/3 — Sylvain Roy (@Roy_Bonaventure) June 4, 2021

Je siégerai comme indépendant et continuerai de défendre les intérêts des Québécois, des Gaspésiens et des gens de ma circonscription. 2/3 — Sylvain Roy (@Roy_Bonaventure) June 4, 2021

Je demeure un militant de notre liberté, de notre émancipation et de l’obligation de nous faire respecter que ce soit comme nation ou comme individu. 3/3 — Sylvain Roy (@Roy_Bonaventure) June 4, 2021

Le député n’a pas précisé à quel événement il fait allusion, mais il avait signifié son désaccord avec la volte-face récente du PQ en faveur de l’imposition de la loi 101 aux cégeps.

En ondes à TVA Nouvelles au moment de l’annonce de M. Roy, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a réagi à chaud: «Pour nous, ce n’est pas une surprise. Dès mon arrivée comme chef, M. Roy a remis en question sa reconnaissance de ma chefferie. Et on a eu des difficultés dans plusieurs dossiers», a-t-il commenté.

«On savait que le lien de confiance était difficile à établir», a-t-il ajouté.

«Pour nous ce n'est pas une surprise, dès son arrivée, il a remis en question la reconnaissance de ma chefferie. Le lien de confiance n'était pas là» #polqc #assnat #PQ @tvanouvelles — Claudie Côté (@Claudie_Cote) June 4, 2021

Peu après l’élection du nouveau chef, en octobre dernier, Sylvain Roy avait émis des réserves à l’endroit de Paul St-Pierre Plamondon au cours d’une entrevue sur les ondes de Radio Gaspésie.

«Il doit démontrer son leadership avant tout. Je ne quitterai pas le parti, je continue de faire mon travail, ça ne veut pas dire que je m’en vais indépendant ou à la CAQ comme les rumeurs laissent entendre», déclarait-il à l’époque. Ça veut juste dire que, si je considère que le leadership et les positions qu’il présente nous amènent tout droit dans le mur, je vais m’opposer à ça et je vais me braquer contre des décisions ou des situations qui vont nous mettre en péril collectivement.

De dix à sept députés

Son départ du caucus laisse le PQ avec seulement sept députés siégeant à l’Assemblée nationale, sur dix lors des élections de 2018.

Catherine Fournier a quitté peu après les élections en affirmant que le parti n’était plus le bon véhicule pour réaliser la souveraineté du Québec. Elle est désormais candidate à la mairie de Longueuil.

Harold Lebel, lui, est accusé d’agression sexuelle et attend son procès.

Plus de détails à venir...

