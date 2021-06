Montréal: encore des entraves sur le réseau autoroutier durant le week-end

Des entraves majeures seront mises en place sur certains secteurs du réseau autoroutier, comme l’autoroute 40, le pont Honoré-Mercier et l’échangeur Turcot que Mobilité Montréal recommande d’éviter durant la fin de semaine.

Ainsi, l’A-40 en direction est sera fermée entre l’échangeur des Laurentides (sortie 71) et le boulevard Saint-Michel, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L’autoroute 15 en direction nord sera complètement fermée entre l’échangeur Turcot et l’entrée du boulevard Édouard-Montpetit, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Des détours sont suggérés via les bretelles vers l’A-20 et l’avenue Girouard notamment.

La route 136 en direction est sera également fermée entre l’avenue Atwater et les entrées des rues de la Cathédrale et Notre-Dame Est durant la même période.

Au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, on prévoit la fermeture de la bretelle menant de l’A-20 en direction ouest vers le pont Honoré-Mercier. La fermeture sera en vigueur de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L’autoroute Bonaventure sera fermée en direction est vers le pont Samuel-De Champlain entre la rue Wellington et Carrie-Derick, de vendredi 22 à samedi 7 h 30. La fermeture deviendra partielle avec une voie ouverte, de samedi 7 h 30 à lundi 5 h.

L’A-20 est également concernée par les entraves, notamment à Pointe-Claire où cet axe autoroutier sera fermé de vendredi 20 h 30 à lundi 5 h.

Par ailleurs, l’autoroute 13 en direction sud sera aussi fermée entre la sortie 6 et l’entrée de l’A-520 en direction ouest, et ce, de samedi 20 h à dimanche 10 h.