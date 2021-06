Montréal: une femme de 60 ans manque à l’appel

La police de Montréal sollicite l’aide du public pour retrouver une femme de 60 ans portée disparue depuis jeudi dans le secteur de Rivière-des-Prairies.

Marie Sonia Daceus a quitté sa résidence vers 14 h, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les enquêteurs disent craindre pour la santé et la sécurité de la sexagénaire atteinte de cécité. Elle pourrait être confuse et désorientée, selon le SPVM.

S’exprimant en français et en créole, la femme à la peau noire mesure 1,55 m, pèse 105 kg et a les cheveux et les yeux noirs.

La dernière fois qu’elle a été vue, Mme Daceus était vêtue en bleu et marchait avec une canne.

Elle a l’habitude de fréquenter le secteur de Rivière-des-Prairies et du nord-est de Montréal.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut contacter le 911 ou le faire au 514 393-1133.