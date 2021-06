Opéré, Max Domi devrait rater le début de la prochaine saison

Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé que leur attaquant Max Domi avait été opéré avec succès pour régler un problème avec son épaule droite.

Dans un communiqué publié vendredi, le directeur général Jarmo Kekalainen a affirmé que son patineur devrait être en mesure de revenir au jeu dans une période de cinq à six mois.

«Max ressentait de la douleur dans son épaule et nous l’a fait savoir la semaine dernière, a indiqué le DG finlandais. Un examen a révélé une déchirure. Il a été déterminé que la chirurgie était le meilleur plan d’action et nous attendons avec impatience le retour de Max vers le début de la saison prochaine.»

En 2020-2021, Domi a disputé une première saison dans l’uniforme des Jackets. Il avait été obtenu du Canadien de Montréal en octobre, dans une transaction impliquant Josh Anderson.

Le natif de Winnipeg a connu sa pire campagne sur le plan statistique, lui qui a amassé neuf buts et 15 mentions d’aide pour 24 points en 54 rencontres. Domi a également été le joueur le plus puni des Blue Jackets et le deuxième à ce chapitre dans toute la Ligue nationale de hockey. Il a passé un total de 75 minutes au banc des pénalités.