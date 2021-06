Pensionnats autochtones: Trudeau sermonne l’Église catholique

Le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé l’attitude de l’Église catholique dans le dossier des pensionnats autochtones, et a lancé un appel aux catholiques du pays de «passer le message» au clergé afin qu’il reconnaisse «sa part de culpabilité».

• À lire aussi: Dépouilles d'enfants à Kamloops: les évêques du Québec solidaires, mais pas d’excuses

• À lire aussi: Enfin un plan d’Ottawa pour les femmes autochtones disparues

«En tant que catholique, je trouve ça très difficile que l’Église catholique refuse encore de s’excuser et de participer au processus important de vérité et de guérison dans lequel nous embarquons», a déclaré vendredi le premier ministre.

M. Trudeau a rappelé qu'il avait déjà tenté de «passer le message» lui-même au plus haut représentant de l’Église catholique dans le monde, mais qu’il se serait heurté à un mur de silence sur la question des pensionnats.

«Quand je suis allé au Vatican il y a quelques années, j’ai demandé directement au pape François d’être là pour aider les gens à guérir, pour reconnaitre le rôle que l’Église catholique a eu dans cette tragédie. Malheureusement, depuis plusieurs années, on n’a pas vu ce mouvement, incluant par les autorités catholiques ici au Canada», a-t-il regretté.

«Alors je demande qu’en plus de la pression que le gouvernement va continuer à mettre sur l’Église et toutes les institutions de reconnaitre leur rôle [dans ce drame], a poursuivi M. Trudeau, je demande aux catholiques à travers le pays de parler à leur prêtre, de parler à leur évêque, de passer le message qu’il est temps que l’Église catholique reconnaisse sa responsabilité, sa part de culpabilité, et surtout, qu’il soit là pour qu’on connaisse la vérité et qu’on permette à des étapes de guérison qui vont être essentielles.»

Plus tôt cette semaine, le ministre des Affaires autochtones Marc Miller avait qualifié de «honteuse» l’absence d’excuses du pape François 1er et de l’Église catholique.

Il s’agit pourtant d’une demande fréquente des groupes autochtones, car le réseau des pensionnats était largement administré par les autorités religieuses du pays.

Les catholiques du Canada

Dans la foulée de la découverte des dépouilles de 215 enfants autochtones sur le site d’un pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec avait offert ses condoléances et sa solidarité, sans toutefois s’excuser.

«Les évêques catholiques du Québec partagent la peine des peuples autochtones à la suite de la récente découverte des restes de 215 enfants», a indiqué l’Assemblée dans un communiqué jeudi.

«Avec les fidèles de leurs diocèses, ils offrent leurs sympathies et l’assurance de leur prière aux membres de la communauté de la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc, qui pleure ses enfants», peut-on y lire.

En 2009, le pape Benoît XVI avait exprimé ses regrets pour les abus, dénonçant la conduite «déplorable» de certains membres du clergé.

Puis, en 2018, les députés fédéraux ont adopté une motion pour demander au Pape des excuses personnelles au nom de l’Église catholique canadienne, après s’être heurtés à un premier refus du pape François.

-Avec l’AFP