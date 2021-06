Plus de raison, moins de complot...

Une chronique intitulée «Le régime chinois a des comptes à rendre», publiée le 30 mai dans Le Journal de Montréal, m’a scandalisé. Il est déplorable que l’auteur ait choisi, comme certains politiciens, de répéter des allégations infondées qui constituent, selon moi, un virus politique propagé dans le seul but de discréditer la Chine. Ces attaques gratuites me choquent alors que la vraie histoire est tout autre.

Le gouvernement chinois aurait «caché la vérité» et «n’a pas tiré la sonnette d’alarme»? Il me semble injuste d’affirmer ainsi. Rappelons les faits: le 26 décembre 2019, la pneumologue Zhang Jixian a trouvé douteux l’état pneumonique d’un couple âgé. Conformément à la procédure de surveillance des maladies infectieuses, elle a rapporté ces cas d’infection dès le lendemain (soit trois jours avant que l’ophtalmologue Li Wenliang n’en discute avec ses collègues). Quatre jours plus tard, la Chine a communiqué la situation à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). À partir du 3 janvier 2020, les informations ont été régulièrement transmises à l’OMS, aux États-Unis et aux autres pays, y compris le séquençage génomique du virus le 12 janvier. Regardant l’histoire de l’humanité face à un virus inconnu, il m’apparaît raisonnable d’affirmer que la Chine a sonné l’alarme avec une efficacité sans précédent. Malheureusement, on entend encore certains répéter des allégations où la Chine devient, une fois de plus, victime idéologique et géopolitique.

Il est d’ailleurs triste de constater la politisation et l’instrumentalisation des recherches menées pour établir l’origine de ce nouveau virus, lesquelles auraient dû être faites dans le cadre scientifique au bénéfice de la santé de toute la population mondiale. Mais en même temps, on n’oublie jamais la solidarité humaine se consolidant et prévalant sur les préjugés politiques. Au moment où la Chine souffrait le plus, le Canada et d’autres pays de la communauté internationale ont fourni un soutien précieux en faisant don de fournitures médicales, ce qui fait toujours chaud au cœur des Chinois. En retour, la Chine a également fait tout son possible pour accompagner le reste du monde dans cette lutte commune contre le virus.

J’aimerais également rappeler que la Chine a invité à deux reprises des experts de l’OMS pour des recherches sur le terrain, dans l’esprit d’ouverture et de transparence. Pour la première fois, en février 2020, Dr Bruce Aylward, épidémiologiste canadien et coresponsable de la mission conjointe d’experts Chine-OMS, a vu de ses propres yeux les efforts de la Chine pour éviter un grand nombre de cas d’infection. Ce qui est regrettable, c’est que certains pays se moquaient à ce moment-là de la Chine comme «homme malade de l'Asie» et ignoraient la «période fenêtre» pour combattre le virus. Pour la deuxième fois en début d’année, le zoologiste britannique Peter Daszak et l’épidémiologiste danoise Thea Kolsen Fischer, tous deux faisant partie de l’équipe de l’OMS, ont dénoncé la déformation de leurs propos, qui jette de l’ombre sur les travaux scientifiques.

Malheureusement, l’article que j’ai mentionné est plongé dans un même type de déformation, démontrant un manque de connaissances sur l’histoire de l’humanité et les mesures sanitaires prises par la Chine. Avec plus de raison et moins de complot, le monde se portera mieux!

Chen Xueming

Consul général de Chine à Montréal

Consul général de Chine de Montréal.

RÉPONSE DE RICHARD MARTINEAU

Si vous le dites...

Richard Martineau