Réouverture complète du pont de l’Île-aux-Tourtes samedi matin

Toutes les voies de circulation du pont de l’Île-aux-Tourtes vont rouvrir samedi matin.

Les trois voies rapides dans chaque direction seront accessibles aux automobilistes et aux camionneurs à compter de 7 h.

Le pont qui relie Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, et Senneville, une ville liée de l’ouest de l’île de Montréal, a dû être fermé d’urgence le 20 mai dernier à la suite d’une série de cafouillages ayant mené à un bris majeur de l’ouvrage névralgique.

Ces cafouillages sont survenus dans le cadre de travaux visant à prolonger la durée de vie du pont. Celui-ci a été construit en 1965 doit être remplacé d’ici quelques années.

Québec a indiqué vendredi que les travaux menés depuis la fermeture d’urgence permettent la réouverture complète «deux semaines avant le délai prévu».

Soulignons que depuis la fermeture complète, des voies ont pu être rouvertes. Pour permettre le marquage adéquat des voies de circulation, le pont devra toutefois être complètement fermé ce vendredi, à 22 h, et ce, jusqu’à sa réouverture complète à 7 h le lendemain.

Ce retour à la normale entraînera par ailleurs la fin de la gratuité au péage de l’autoroute 30 et la fin de la gratuité du train de banlieue exo 1 Vaudreuil-Hudson.

«Je suis soulagé de vous annoncer la réouverture complète des voies de circulation sur le pont de l'Île-aux-Tourtes. Je tiens à rappeler que le pont est sécuritaire et que les usagers de la route peuvent y circuler en toute tranquillité. Merci aux équipes qui ont pris part aux interventions ayant mené à cette réouverture plus rapide que prévu», a dit le ministre des Transports, François Bonnardel.

«Je sais que les deux dernières semaines ont été difficiles pour les usagers de la route dans le secteur du pont de l'Île-aux-Tourtes, et je les remercie pour leur patience. Je souligne aussi l'immense appui de nos différents partenaires, notamment les services d'urgence, les organismes de transport collectif ainsi que les élus», a souligné pour sa part la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Soulignons que ce vendredi un camion-nacelle du ministère des Transports a percuté la structure métallique d’un panneau de signalisation sur l’autoroute 40 est, à la hauteur du boulevard Morgan, replongeant les automobilistes dans un embouteillage monstre dans le même secteur.