Rivalité à l'honneur au Championnat du monde de hockey

Après un affreux début de tournoi, le Canada a réussi à atteindre les demi-finales du Championnat du monde de hockey sur glace, où il se mesurera, samedi en Lettonie, à son plus grand rival : les États-Unis.

«Ce sera un match plaisant à disputer. Nous avons une belle rivalité et ce match signifie beaucoup. Nous jouons du bien meilleur hockey présentement. Nous allons sortir en lion et avoir du plaisir», a promis le gardien Darcy Kuemper, après la victoire de 2 à 1 du Canada en prolongation contre les représentants de la Russie, lors des quarts, jeudi.

Le Canada et les États-Unis se sont déjà affrontés dans cette édition de la compétition internationale. En ronde préliminaire, les représentants de l’Oncle Sam avaient dominé leurs voisins 5 à 1.

Un joueur qui change la donne

Depuis ce premier duel, le Canada s’est repris en main et a maintenu un dossier de 3-1-1-1. S’il n’est pas l’unique raison du redressement des performances canadiennes, la venue de l’attaquant Andrew Mangiapane a vraiment fait une différence pour l’unifolié.

Arrivé pour le quatrième duel du tournoi préliminaire, celui qui porte l’uniforme des Flames de Calgary dans la Ligue nationale complète un trio très productif avec Adam Henrique et Connor Brown. Leur unité a produit 12 des 21 derniers buts canadiens.

«L’arrivée de "Mang" nous amène une nouvelle créativité. Lui et Brown pensent de la même façon et j’essaie simplement de compléter leurs jeux. Ils ont beaucoup de talent. Ils me rendent les choses plus faciles, a indiqué Henrique. J’essaie de travailler fort, d’être au bon endroit et je les laisse faire leurs choses. La chimie s’est installée dès nos premiers moments. C’est certainement plaisant de jouer avec ces gars-là.»

Les États-Unis en mission

Chez les Américains, on n’a rien à envier au productif trio de leurs rivaux. En effet, ils comptent sur Conor Garland et Trevor Moore. Les deux patineurs ont amassé respectivement 10 et huit points en huit rencontres depuis le début du tournoi.

Ils comptent également sur le meilleur gardien jusqu’à maintenant dans la compétition. Cal Petersen a maintenu un taux d’efficacité de ,960 et une moyenne de buts alloués de 1,01 en sept parties.

On peut donc comprendre pourquoi les joueurs des États-Unis pensent pouvoir aller jusqu’au bout.

«Nous attendons avec impatience le match de la demi-finale de samedi et nous restons avec un esprit terre à terre, a dit l’attaquant Colin Blackwell. Nous y allons un match à la fois, mais ce serait énorme [de remporter le Championnat], pas seulement pour notre groupe, mais pour tout le hockey américain. Pourquoi ce ne serait pas nous?»

Pour y arriver, les États-Unis devront d’abord se débarrasser du Canada samedi après-midi.