«Tout le monde fait sa job à 100%» -Phillip Danault

Il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais le Canadien est rentré à Montréal avec une avance de 2 à 0 dans la série. C’est assurément bon pour la confiance.

« On est super excité de retourner jouer devant nos partisans. On va se servir le plus possible de cette énergie pour aller chercher des victoires. Tout le monde fait sa job à 100 %. C’est le fun de jouer de cette façon.»

–Phillip Danault

Le Canadien est méconnaissable depuis qu’il s’est incliné 4 à 0 dans le quatrième match contre les Maple Leafs. Au terme de cette rencontre, Eric Staal et Corey Perry se sont levés dans le vestiaire. Depuis, les Montréalais ont remporté cinq matchs de suite.

« Oui, c’était un tournant. Ils sont des meneurs. Ils sont dans la LNH depuis longtemps. Ils ont gagné la coupe Stanley, ce sont des éléments importants de notre vestiaire. Ils savent peser sur les bons boutons. »

– Ben Chiarot

« Quand nous avions le dos au mur, nous nous sommes regardés dans le miroir. Nous ne voulions pas finir là. [Carey] Price est en feu à tous les matchs. Nous avons élevé notre jeu tout le monde en même temps. »

–Phillip Danault

Le Canadien a bien joué devant Carey Price, lui permettant d’avoir la vue libre pendant une bonne partie de la soirée. Évidemment, il fallait s’attendre à ce que les Jets ouvrent la machine en fin de match. Ils ont dirigé huit tirs sur le gardien du Canadien dans les trois dernières minutes.

« Ils ont exercé une bonne pression. Ils étaient désespérés, ils décochaient des tirs, mais les gars ont travaillé fort devant moi. »

–Carey Price