Un troisième album de Pascale B.

Après Dreamcatcher et Desert Soul, Pascale B. nous offre Aqua Bleu : un tour d’horizon, teinté de touches pop et lounge, de son univers musical qui regroupe de nouvelles versions des coups de cœur de ses deux premiers albums ainsi que des pièces inédites.

Photos Marc Dussault, Émilie Maurice, Domrob, Pascale Vallée, Pascale Bourbeau

Pascale B. est une authentique chanteuse et une mère épanouie qui se dévoile dans 11 chansons, dont la plupart ont été enregistrées avec Don V. Louie, un producteur britannique.

Dans le but de favoriser l’estime de soi et la collaboration entre eux, quelques élèves de 3e et 4e année ont participé au projet baseball de l’école le Carrefour à Amherst. Les enfants ont joué entre 3 et 4 fois par jour avec la volonté de s’améliorer et de coopérer entre eux. Bravo aux élèves.

Lors de l’inauguration du Théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny, la mairesse Chantal Deschamps était entourée d’Evelyne Chagnon, de Claude de Grandpré et Manon Fortin.

Les employés de la SAQ étaient mobilisés pour la campagne BAQ. À la succursale de l’Ormière par exemple, lorsque possible, on répondait aux demandes musicales des clients qui contribuaient à la cause. Jacob Fournier à la guitare est accompagné de Cédric Guèvremont à la voix.

Stéphane Boily a été amputé de la jambe gauche à l’âge de six ans pour empêcher un cancer des os de se propager, mais cela n’allait pas l’empêcher de jouer au golf sur une seule jambe. Son pointage est régulièrement près de 85.