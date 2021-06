BOURASSA, Françoise



À l'hôpital Santa Cabrini, le 22 mai 2021, est décédée à l'âge de 85 ans Françoise Bourassa, fille de feu Origène O. Bourassa et feu Elméria Villemure. Native de St-Barnabé Nord, elle demeurait à Montréal-Nord.La défunte laisse dans le deuil sa cousine Cécile Boucher, son cousin Gilles Boucher (Jacqueline Gélinas) et leur fille Marie-Claude Boucher (Carmand Normand), ses cousines Monique, Pierrette et Marie-Paule Bourassa, son cousin Claude Bourassa et son filleul André Cloutier ainsi que plusieurs petits-cousins, petites-cousines et de nombreux ami(e)s.En sa mémoire, des dons pourront être envoyés à la Société canadienne du cancer.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.