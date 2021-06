ALARY, Murielle



À son domicile de Sainte-Mélanie, le 28 mai 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée des suites d'un cancer madame Murielle Alary, fille de feu Philippe Alary et de feu Yvette Marion.Son conjoint Christian Nadeau et ses frères Raymond et Gervais l'ayant prédécédée, elle laisse dans le deuil son fils Christian Nadeau-Alary (Kim Charbonneau), sa petite-fille Maélie, ses frères Richard et Serge, sa soeur Lisette, plusieurs cousins, cousines, nièces, autres parents et amis.La famille tient à offrir des remerciements particuliers aux équipes d'ORL et d'oncologie du CHDL ainsi qu'à madame Karine Blanchette du CLSC de Joliette pour leur soutien.Les funérailles, restreintes à 25 personnes en raison de la pandémie, auront lieu dans l'intimité, le samedi 12 juin 2021 à quatorze heures à l'église de Sainte-Mélanie. Seules les personnes ayant reçu une invitation pourront y assister. Merci de votre compréhension.Tous ceux et celles qui ont connu Murielle sont invités à partager leurs souvenirs et témoignages de sympathie sur le site du salon funéraire F. Thériault inc.Des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.