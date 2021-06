FORTIER, Denis



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 mai 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Denis Fortier, retraité de l'école Polytechnique Montréal et sculpteur, époux de madame Diane Lanciault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Julie (François Thibault), Alexandre (Marie-Claude Caron), ses petits-enfants : Émile, Vincent, Fabie, Laurence, Ethan, Théo, ses frères et soeurs : Nicole, Louise, Gilles, Jacques, Claude, Ginette ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, la famille s'est réunie en toute intimité au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 lesieuretfrere.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose latérale amyotrophique du Québec.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com ou en partageant la publication de notre page Facebook.