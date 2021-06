POTHIER, Charles-Gustave

À l'unité Myosotis, le 22 mai 2021 est décédé à l'âge de 88 ans M. Charles-Gustave Pothier, époux de Mme Sylvette Péloquin, demeurant à Contrecoeur et anciennement de Ste-Anne-de-Sorel.Né à Sluice Point, Yarmouth en Nouvelle-Écosse, il fut transféré à Sorel à la fin des années 50 où il rencontra sa future épouse Sylvette. Il était retraité de la Gendarmerie Royale du Canada, division marine, et de la compagnie Fer et Titane (sécurité).Outre son épouse Sylvette, il laisse dans le deuil sa fille Lise ainsi que son petit-fils Félix L'Écuyer (Raphaëlle Brassard). Il était aussi le père de feu Denis. Il laisse également dans le deuil sa soeur Juliette Bourque et de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille sera présente au salon Gilbert Mandeville & Fils le dimanche 20 juin à compter de 13h. Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même à 15h. Les règles de la santé publique en vigueur à cette date s'appliqueront. Les cendres de M. Pothier seront inhumées à un autre moment auprès de son fils Denis au cimetière de St-Joseph-de-Sorel.Sa fille remercie l'équipe de radio-oncologie du CHUM, particulièrement Dr Félix Nguyen. Elle remercie également le personnel de la résidence Le Palais des beaux jours de Contrecoeur et l'équipe de l'unité Myosotis pour les soins et le support dans les derniers moments de vie de son père.GILBERT MANDEVILLE & FILS LTÉE912, CH ST-ROCH, SOREL-TRACY, QC J3R 3K5 Tél. 450.743.3607salonsmandeville.com g.mandeville@bellnet.ca