DESROSIERS, Joseph-Normand



À Drummondville, le 30 mai 2021, est décédé à l'âge de 87 ans, M. Joseph-Normand Desrosiers, époux de feu Stella Raymond, demeurant à Drummondville, autrefois de Lachine.M. Desrosiers laisse dans le deuil ses enfants: Christiane Desrosiers (Gilles Gagnon), Yves Desrosiers (Huguette Gagné), Patrice Desrosiers, Martine Desrosiers (Huguette Alarie), Stéphane Desrosiers (Richard Gauthier), Josée Desrosiers (Patrice Lamothe) et Donald Desrosiers (Lisa Gauthier), ses petits-enfants: Maude, Charles, Roxanne, Karina, Melina, Laurie-Ann et Chloé, son amie Monique Guyon, son frère Guy Desrosiers (Gisèle Levasseur), neveux, nièces et autres parents et amis.La crémation a eu lieu au Crématorium Yves Houle.Les funérailles auront lieu le samedi 12 juin à 14h en l'église St-Joseph.Des dons à la Maison René-Verrier seraient grandement appréciés.Tél: 819-478-0222 / 1-800-561-2881Téléc.: 819-477-4289 / www.yveshoule.com