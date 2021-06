GIRARD (née BÉRUBÉ), Rachel



À Laval, le 1er juin 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rachel Bérubé, épouse de feu Monsieur Normand Girard et mère de feu M. Norbert Girard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaétane (Gaston), André (Colette) et Denis (Nicole), son petit-fils Jean-Sébastien, ses soeurs et son frère : Dorothée, Jeannot et Louiselle, son beau-frère Lucien, sa belle-soeur Jeannette, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 13 juin dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même. Vous devez communiquer avec Gaétane Girard pour confirmer votre présence afin de respecter les consignes sanitaires.