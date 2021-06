COUTURE, Doreen (Duffy)



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès subit de madame Doreen Duffy Couture, à sa résidence, le 30 mai 2021, à l'âge de 87 ans.Elle était l'épouse bien-aimée de Marcel (depuis 61 ans), la mère dévouée de Brian (Louise) et Danny, la fière grand-mère de Kathleen, Michael, Dawson et Donovan.Précédée par son frère Michael Gene, elle laisse dans le deuil son beau-frère Arthur (Lucie) et sa belle-soeur Yvette, O.M. Elle manquera beaucoup à ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres membres de sa famille et ami(e)s.La crémation a déjà eu lieu. En sa mémoire, une célébration de vie aura lieu à une date ultérieure.Des dons au nom de Doreen peuvent être faits à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar.