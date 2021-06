LIZOTTE, Pauline née O'Neill



À Saint-Lambert, le 2 juin 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée Pauline Lizotte née O'Neill, épouse de feu André Lizotte. Prédécédée de ses fils Robert et Jean (Denise Beaudoin).Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc-André (Louise Jacob), Annie (Carl Legault), Marie, Monique (Rick Cleary) et Yves. Chère grand-mère de: Stéphane (Paule Bussières), Patrick (Maude Alain Gendreau), Marco, Norman, Eric (Annie Pilon), Karine (Christophe Perrier-Cornet), Vicki, Dominique, Megan, Marie-Claude (Justin Stuart), très fière arrière-grand-mère de: Philippe, Mélodie, Luka, Léa et Charles … et très aimée et admirée par ses nombreux neveux et nièces.Une messe privée suivie de l'inhumation se fera à une date ultérieure à Saint-Anicet. Pour plus d'informations voir:Des dons en son nom à ses deux oeuvres de charité préférées seraient appréciés, soit Birthright Canada (https://birthright.org) et Dans La Rue (danslarue.org).Direction:1580, ROUTE 132SAINT-ANICET, QC, J0S 1M0