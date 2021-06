DAGENAIS, Jeannine (née Hill)



À L'île Perrot, le 1er juin 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Jeannine Hill, épouse de feu M. Robert Dagenais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre, Michel (Louise), Ghislaine (Daniel), Hélène (Mario), Sylvie (Claude) et Stéphane, ses neuf petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, sa famille se rassemblera dans l'intimité à une date ultérieure.