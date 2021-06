QUENNEVILLE, André



À Saint-Anicet, le mercredi 13 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé André Quenneville, époux de feu Aline Carrière.Prédécédé de son fils Georges (Francine Lauzon). Il laisse dans le deuil ses enfants Charles (Micheline Bolduc), Cécile (Daniel Primeau) et Martine (Normand Taillefer), ses petits-enfants Julie, Éric, Patrick (Mélanie), Olivier (Hélène), Étienne, Angie, Tammy (Victor), Jean-Christophe, Louis-Carl, Émilie (Tommy) et Félix, ses arrière-petits-enfants Célestin, Sarah-Jeanne, Charlotte, Madeleine, Tatyana et Brandon, ses frères Claude (Yvonne) et Pierre (Louise), sa soeur Denise (feu Marcel), son amie Fernande Viau ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Prédécédé de ses frères Hubert (feu Françoise), Bruno (Estelle) et Hervé (feu Gilberte).En raison des circonstances les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille à l'église de Saint-Anicet. Inhumation au cimetière de Saint-Anicet.Des dons à la Fondation du Centre d'hébergement d'Ormstown, 65 rue Hector, Ormstown, Québec, J0S1K0 seraient grandement appréciés par la famille. Direction funéraire170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON QC, J0S 1H0450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.com