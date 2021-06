FOREST, Marcel



De Repentigny, le 30 mai 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Marcel Forest, époux de feu madame Jeannette Beaulieu.Il laisse dans le deuil ses fils: Sébastien (Julie Laplante) et Patrick, ses petits-enfants: Kim (Julien Lebrun), Shawn et Michael (Cassie Laperrière), ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Claire, Fabiola, Pierre (Fernande) et Bernard (Claire), ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.