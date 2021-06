ST-LOUIS Père Rhéaume c.s.sp.

À l'Hôpital Général Juif de Montréal, le 18 mai 2021, est décédé le Père Rhéaume St-Louis, c.s.sp. à l'âge de 88 ans. Il était le fils de feu Dominique St-Louis et de feu Alice Richer de Notre-Dame-du-Laus, diocèse de Mont-Laurier. Après ses études primaires et secondaires, il est entré au noviciat des Spiritains à Lac-au-Saumon, Matapédia, où il fait profession religieuse le 9 septembre 1953. Après ses études en théologie au Grand Séminaire de Montréal et au Grand Séminaire de Québec, il est ordonné prêtre le 11 juin 1960 à Notre-Dame-du-Laus.Le parcours missionnaire du P. Rhéaume St-Louis a été varié. Il consacre 23 ans de sa vie (1961-1984) au Nigéria comme curé de paroisse, comme Vicaire général du diocèse de Lokoja et comme Supérieur des Spiritains des diocèses de Lokoja et d'Idah. Il rentre définitivement au Canada en 1984. Il y exerce diverses tâches importantes: animation missionnaire, Supérieur provincial, Vicaire à la paroisse Saint-Pascal-Baylon à Montréal. Il sera aussi Prêtre-collaborateur dans l'archidiocèse de Gatineau tout en assumant la responsabilité d'économe et de supérieur de la communauté du Collège St-Alexandre de la Gatineau. Après son service comme Supérieur provincial, le P. Rhéaume est nommé Supérieur de la communauté de la Maison généralice à Rome (1999-2003).Outre les membres de sa famille religieuse, le P. Rhéaume laisse dans le deuil son frère Hubert (feu Gilberte Tremblay) ainsi que ses soeurs Jeanne-Mance et Jocelyne (feu Napoléon Gagnon). L'ont précédé dans la Maison du Père, Agathe (feu Gilles Charrette); Laurent (feu Carmen Sarrazin); Odette (Roger Boisvenu); Nicole (feu Yoland Daoust). Il laisse aussi ses neveux et nièces et de nombreux amis.La dépouille du défunt sera exposée de 9h30 à 11h00, le 16 juin 2021, en l'église Saint-Pascal-Baylon, 6570 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal. La messe des funérailles sera célébrée à 11h00.Les cendres du défunt seront inhumées à une date ultérieure dans le cimetière de la communauté à Gatineau. La famille en sera avisée.