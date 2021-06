LAMARRE, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Claude Lamarre survenu à Repentigny, le 20 mai 2021, à l'âge de 88 ans. Il était le fils de feu M. Théophile Lamarre et de feu Mme Anita Bessette. Il était l'époux de Mme Hélène Cardin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: François (Danielle Nantel), Alain (Marie-France Deniger), Claude (Line Lacroix) et Stéphane (Suzie Fortin), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Marcelle, ses frères: Serge, Guy et Michel, ainsi que ses nombreux amis et anciens collègues.La famille recevra les condoléances (en privé, selon les règlements de la Santé Publique) à la:le samedi 12 juin 2021 de 13h à 17h. Une cérémonie hommage suivra, dès 17h. Pour tous ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à partager ce momentavis-de-deces/claude-lamarre-198447Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (division du Québec).https://rein.ca/La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Repentigny et le personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur (secteur de l'hémodialyse) pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Lamarre.