BROCHU COMEAU, Monique



À Sherbrooke, le 29 mai 2021, à l'âge de, est décédée Monique Brochu, épouse de feu Georges Comeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel (Huguette Allard), Louise (Paul Parenteau) et Guy, ses petits-enfants: Karine, Anne-Sophie et Alexandre; Marianne et Maxime; Chantal; ainsi que ses six arrière-petits-enfants; ses neveux, nièces et amis(es).La cérémonie d'adieu se déroulera entourée de sa famille dans la plus stricte intimité.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Argyll pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation Vitae serait apprécié en la mémoire de Monique Brochu.