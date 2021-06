MURPHY, Gaétane

(née Parent)



À Châteauguay, le 22 avril 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Gaétane Parent Murphy, épouse de feu Laurent Murphy et ex-conjointe de feu Marcel Lavigne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Johanne), Sylvain (Christiane) et Joëlle (Claude), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également sa soeur Marcelle, sa belle-soeur Marie-Ange, son beau-frère Marcel (Pierrette) ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le rituel funéraire sera reporté et communiqué ultérieurement.Direction funéraire:BEAUHARNOIS, 450-225-2200