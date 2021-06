BRAULT, Lionel



Autrefois de Sainte-Anne-des- Plaines, le 12 mars 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Lionel Brault, époux de Mme Ginette Ducharme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pascal (Magalie), ses petits-enfants Éloi, Maxence et Henri, sa soeur Armande et ses neveux et nièces.Une commémoration aura lieu le 19 juin 2021 à 11:40 au Cimetière Le Repos Saint-François-D 'Assise.