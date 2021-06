BANVILLE, Christine

née Bénard



Le 2 juin 2021, à l'âge de 92 ans est décédée Christine Bénard, épouse de Bertrand Banville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Agnès, Martin (Martine) et Clément, ses petits-enfants Patrick, Sébastien, Frédéric et Arnaud, son arrière-petite-fille Léonie, son beau-frère Roger (feu Anita), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Étant donné la situation actuelle, les funérailles se tiendront à une date ultérieure sur invitation.Au lieu de fleurs un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.www.jjcardinal.ca