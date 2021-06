Dans l’œil du Québec inc.: Des dirigeants de la multinationale québécoise CAE passent à la caisse

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ils empochent plus de 3,8 millions $

Photo d'archives, Martin Alarie

Le PDG de CAE, Marc Parent (photo), a touché plus de 2,7 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise de simulation et de formation, cette semaine. Les vice-présidents Mark Hounsell (affaires juridiques) et Hélène Gagnon (affaires publiques) ont respectivement encaissé 735 000 $ et 380 000 $ de la même façon. Comme toutes les entreprises aéronautiques, CAE a grandement souffert de la pandémie, mais son cours boursier s’est rétabli plus rapidement que pour bien d’autres firmes du secteur.

Claude Mongeau achète du TD

Un ancien PDG du Canadien National, Claude Mongeau, a acheté cette semaine pour plus de 800 000 $ d’actions de la Banque TD. M. Mongeau, qui a dirigé le CN de 2010 à 2016, est administrateur de l’institution torontoise depuis 2015.

Novisto recueille 9,7 M$

La jeune pousse montréalaise Novisto a amassé près de 9,7 millions $ dans le cadre de sa deuxième ronde de financement depuis sa fondation, en 2019. L’entreprise commercialise une plateforme logicielle qui permet aux organisations de mieux gérer leurs données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La ronde a été menée par la firme québéco-américaine White Star Capital avec la participation de la canadienne Diagram Ventures. Novisto a récemment ajouté le transporteur aérien américain JetBlue à sa liste de clients.

Encore des ventes chez Nuvei

Photo courtoisie

Les trois plus importants actionnaires de Nuvei ont annoncé cette semaine de nouvelles réductions de leurs participations dans la techno montréalaise, deux mois à peine après les ventes semblables effectuées à la fin mars. La firme Novacap liquidera pour 226 millions $ d’actions tandis que le fondateur et PDG de Nuvei, Philip Fayer, en vendra pour 206 millions $ et la Caisse de dépôt, pour 131 millions $. La nouvelle a fait chuter le titre de l’entreprise de plus de 6 % à la Bourse de Toronto.

Ils confient 64 M$ à un ex-Dragon

Investissement Québec, Teralys Capital, la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité FTQ, la Fondaction CSN et d’autres financiers s’engagent à placer près de 64 millions $ dans le fonds Anges Québec Capital II, voué aux jeunes entreprises québécoises. Le fonds sera géré par la firme AQC Capital, dont le PDG est l’ex-Dragon, Serge Beauchemin (photo). Le premier fonds d’AQG avait permis de soutenir une cinquantaine d’entreprises, dont BonLook et Sportlogiq.

.

Un v.-p. de Metro exerce des options

Serge Boulanger, v.-p. principal aux centrales nationales d’achats et aux marques privées chez Metro, a réalisé un gain de près de 225 000 $ en exerçant des options du géant du commerce de détail, il y a deux semaines. M. Boulanger est à l’emploi de Metro depuis 1996.