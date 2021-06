BERTRAND, Ginette

(née Forest)



Le 2 juin 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Ginette Forest, épouse de M. André Bertrand.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants Sébastien et Stéphane (Sophie Lareault), sa petite-fille Alexia, sa mère Pauline Jolicoeur, sa soeur Carole, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, il n'y aura pas de cérémonie.