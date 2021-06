LEGRIS, Diane



Entourée de l'amour des siens, à l'âge de 76 ans, le 18 mai à 14h30, est décédée par l'aide médicale à mourir, Mme Diane Legris.Elle laisse dans le deuil son compagnon de vie des 47 dernières années Richard Blanchette, sa fille Nancy (Roxane Ethier), son frère Richard, sa fille de coeur Melanie Philip, sa soeur cosmique des 40 dernières années Johanne Glaude (Sylvain Labelle), neveux et nièces, cousins et cousines, oncle et tante, belle-famille et amis.Merci à tous les gens qui ont donné beaucoup de leur temps et générosité, et surtout, de leur amour!Afin de respecter les consignes gouvernementales applicables au domaine funéraire, la cérémonie se déroulera en toute intimité.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct le mercredi 9 juin à 14h30 ou en rediffusion pour une période de 90 jours en allant sur le site du :www.centrefunerairejoliette.com