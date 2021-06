«Je suis sur un “X” que j’aime beaucoup» -Christian Marc Gendron

Après avoir roulé sa bosse dans l’ombre durant des années, Christian Marc Gendron commence à récolter le fruit de son travail. Quelques mois après avoir participé à La Voix, le chanteur arrive avec un sixième album en carrière, judicieusement nommé Un nouveau printemps. Le Journal lui a posé quelques questions.

As-tu créé cet album durant la pandémie ?

« En fait, je l’ai commencé avant. Il était presque fini l’an dernier, mais tout a été mis sur pause avec le premier confinement. À travers ça, ma femme et moi, on a commencé à faire des Facebook live. À un moment donné, on était rendu à 180 000 personnes par semaine qui nous regardaient. C’était quand même beaucoup. Mario Pelchat nous a vus et c’est là qu’il a eu l’idée qu’on fasse un album de Noël. On l’a fait avec MP3 et Musicor et ç’a marché fort en novembre. »

Le titre Un nouveau printemps fait-il référence à ce qu’on vit en ce moment avec la pandémie et le déconfinement ?

« Un peu, oui. En fait, dans mon nouveau single, Fly Away, je dis “c’est un nouveau jour, un nouveau printemps, on court après l’amour, on rattrape le temps”. Je trouvais que ça amenait un nouveau souffle. On a tous besoin de se faire du bien, moi le premier. Avec mon équipe, quand on s’est demandé pourquoi on n’appellerait pas ça Un nouveau printemps, j’ai accroché tout de suite là-dessus. »

L’album est coréalisé par Mario Sévigny et toi. Que représente-t-il pour toi ?

« Mario est mon meilleur ami d’enfance. On a souvent fait des chansons ensemble, mais jamais d’album complet. On dirait que professionnellement, on était trop dans le jus ! J’avais hâte de faire un album avec lui parce que je savais qu’entre chums, il n’y a rien qui bat ça. C’est un peu un album d’amitié. »

Après avoir roulé pendant cinq ans la tournée Piano Man Expérience, tu travailles sur la suite de ce spectacle ?

« Oui, le show est pas mal tout monté. J’ai fait du coaching avec Pierre Verville parce que j’ai ajouté beaucoup d’imitations. Il y a beaucoup d’humour dans le show. Je suis sur un “X” que j’aime beaucoup. Je continue de faire des albums de chansons originales. Mais dans mes shows, j’aime faire de la variété. »

Tu as participé l’an dernier à l’aventure de La Voix, alors que tu comptais plus de 20 ans de carrière. As-tu vu un changement après cette émission ?

« Oui, parce que tous les jours où j’ai un spectacle, les gens me disent qu’ils m’ont vu à La Voix. Mes salles étaient déjà pleines avant, mais là, c’est devenu un plus large public. »

L’album de Christian Marc Gendron, Un nouveau printemps, est présentement disponible. Pour plus d’infos : cliquez ici