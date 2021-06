Le Québec qui ne regarde pas à la dépense

« Ginette ! Ginette ! Viens dans le salon, faut que je te parle...

— Qu’est-ce qu’il y a ?

— On va construire une maison bi dans la cour !

— Une maison bi ? Kessé ça ?

— Bigénérationnelle. Pour ta mère ! Je vais l’appeler “La maison de l’aînée” ! Ça va être tout équipé : le BBQ, le jacuzzi... Même la patente qui fait vibrer les pieds qu’on voit à la télé, le matin !

— Voyons, Gérard, t’es fou ? Ça va coûter combien ?

— On s’en fout !

— Comment ça, on s’en fout ?

— Money is no object !

— Tu diras ça à ton banquier...

— Écoute, Ginette, tu l’aimes, ta mère ? Tu veux ce qu’il y a de mieux pour elle ? Ben voilà, on va y donner !

— Ma mère n’est pas autonome. Elle peut pas se faire à manger.

— Tu y feras à manger et t’iras lui porter son plat !

— Et l’hiver ? On va faire comment, l’hiver ?

— Regarde ça...

— C’est quoi ça ?

— Le plan d’un tunnel. On va creuser un tunnel entre la maison de ta mère pis le garage !

— Voyons, t’es malade !

— Non. Un gros tunnel en béton, avec des lumières, du chauffage, pis toute pis toute ! Et attends, t’as pas tout vu... Ta-dam !

— C’est quoi, ça ?

— Un tramway électrique. Qui va passer dans le tunnel. Pour quand ta mère va vouloir venir nous voir. C’est bon, non ?

— Coudonc, as-tu gagné à la loterie, toi ?

— Non. J’ai juste décidé de réaliser nos rêves ! Fini, la p’tite vie. À compter d’aujourd’hui, Ginette et Gérard voient grand ! Ça va être le plus gros tunnel de Sainte-Pétronille !

— Et on va payer ça comment ?

— Encore l’argent ! Décidément, toi, t’es obsédée ! Tu ramènes tout à l’argent, tout le temps... Rêve, Ginette, rêve ! Pense à la pub de la banque : “Vous êtes plus riches que vous le croyez...”

— On n’est pas riches pantoute. T’es encore en train de payer le set de couteaux que t’as vu à la télé quand t’es rentré saoul à trois heures du matin...

— Ginette, qu’est-ce qu’il dit, Trudeau ?

— Je l’sais-tu, moi ! “Je m’excuse” ?

— Non. Il a dit : “Arrêtez de vous inquiéter avec la dette, c’est le moment d’emprunter car les taux sont bas !”

— Tu vas emprunter ???

— C’est déjà fait !

— Ben là ! Pis les études de Kevin ? T’étais censé lui payer un tuteur pour qu’il puisse passer son cours de chimie !

— J’ai mieux que ça... À côté de la maison de ta mère, on va construire un labo design ! Tout en verre !

— Mais t’es complètement crackpot !!!

— Au contraire, je ne me suis jamais senti aussi bien ! Allez, Ginette, arrête de faire ta casseuse de party et chante avec moi ! “À partir d’aujourd’hui, demain nous appartient !” »